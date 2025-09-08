УКРАИНА СЕ ДЕЛИ НА ТРИ ДЕЛА Алармантна изјава на Орбан: „Нека се договорат“

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изрази мислење дека Украина на крајот де факто ќе биде поделена меѓу Русија и Западот.„Украина ќе биде поделена меѓу Русија и Западот, а тоа е реалност што сите сега ја прифаќаат“, рече Орбан на собир на владејачката партија ФИДАС, а неговите зборови ги пренесе унгарскиот новинар Чаба Тот на X.Според Орбан, Украина ќе биде поделена на руски, западни и демилитаризирани зони.Како што истакна тој, лидерите на ЕУ треба да одат во Москва и да склучат безбедносен договор со Русија, кој ќе предвидува дека Украина нема да стане членка на ЕУ и НАТО.„Во суштина, Европа не треба да чука на вратата на Вашингтон, туку да оди во Москва и да склучи безбедносен договор меѓу Европската Унија и Русија. Не само за Украина, туку и за безбедноста меѓу ЕУ и Русија. Очигледно ќе биде наведено таму дека Украина нема да биде членка ниту на НАТО ниту на Европската Унија, но може да биде вклучена таму – и мислам дека Унгарија би можела да го поддржи – договор за стратешка соработка меѓу Украина и Европската Унија“, рече Орбан.

Пронајдете не на следниве мрежи: