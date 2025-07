,,Украина ја нападна Москва!?” – Дрон се упати кон главниот град – каков ќе биде одговорот на Русија? (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Руските сили за воздушна одбрана одбија напад од страна на украински дрон што леташе кон Москва, изјави градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин.Тој претходно изјави дека биле соборени два дрона. Ограничувања се воведени на московските аеродроми Внуково и Домодедово, пренесува Интерфакс. Собјанин изјави дека 12 дронови што летале кон Москва биле соборени во текот на ноќта.

Video with the sound of a Ukrainian drone over the NW of Moscow. Russian authorities claim to have intercepted four drones over this region. pic.twitter.com/eXqPgKl1EE— raging545 (@raging545) July 18, 2025

Министерството за одбрана на Русија објави дека само за една ноќ, силите за воздушна одбрана пресретнале и уништиле 73 украински беспилотни летала над руска територија, пишува српски „Информер“.



