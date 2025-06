Украина ја нападна Москва со дронови: Два аеродрома беа затворени (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Два аеродрома беа затворени откако Украина започна напад врз Москва.Како што изјави градоначалникот Сергеј Собјанин преку апликацијата за пораки Телеграм, Русија уништи девет украински дронови кои се движеа кон Москва.

🔥 Russia: Fuel & lubricants warehouse on fire after an explosion in the Moscow suburb of Pushkino, 19 miles from the Kremlin. (30km)The fire has now engulfed 5.2 acres. (21,000m²) pic.twitter.com/EtdKzmotoY— Igor Sushko (@igorsushko) June 7, 2025

Службите за итни случаи се испратени на местото каде што паднаа остатоците од дронот во ноќниот напад. Досега никој не пријавил никаква штета.Нападот со украински беспилотни летала, исто така, предизвика краткотраен пожар во хемиската фабрика „Азот“ во Тулската област, при што беа повредени две лица и уништени седум дронови над Калушката област, соопштија регионалните гувернери.И двата региони се граничат со Московскиот регион јужно од главниот град.



