Украина ја продолжува воената состојба

Украинскиот парламент одобри 90-дневно продолжување на воената состојба и општата мобилизација, што значи до почетокот на февруари, соопшти парламентарната прес-служба.Продолжувањата, предложени од претседателот Володимир Зеленски, беа одобрени со двотретинско мнозинство. Воената состојба истекува на 5 ноември.Воената состојба и мобилизацијата за прв пат беа воведени 30 дена по руската инвазија во февруари 2022 година и оттогаш редовно се продолжуваат.Мажите на возраст меѓу 22 и 60 години кои имаат право на воена служба не смеат да ја напуштат земјата, со некои исклучоци.Забраната за напуштање на земјата за мажи на возраст од 18 до 22 години беше укината во август.

