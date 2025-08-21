Украинец осомничен за експлозиите на гасоводот „Северен поток“ уапсен во Италија

0 SHARES Сподели Твитни

Уапсен е украински државјанин осомничен дека е еден од координаторите на подводните експлозии во 2022 година што го оштетија гасоводот „Северен тек“ меѓу Русија и Германија, соопштија германските обвинители во четврток.Осомничениот, идентификуван само како Серхи К. во согласност со германските правила за приватност, бил уапсен преку ноќ од страна на полицајци во полициска станица во Мисано Адријатрико, во близина на италијанскиот град Римини, соопштија федералните обвинители.Експлозиите на 26 септември 2022 година ги оштетија цевководите, кои беа изградени за транспорт на руски природен гас до Германија под Балтичкото Море. Штетата ги зголеми тензиите околу војната во Украина, бидејќи европските земји презедоа мерки за прекин на руските енергетски испораки по целосната инвазија на Кремљ врз Украина.Истражителите во голема мера молчеа за нивната истрага, но рекоа дека пред две години пронашле траги од подводен експлозивен материјал во примероци земени од јахта која била претресена како дел од истрагата.Во соопштението објавено во четврток, обвинителите изјавија дека Серхи К. бил еден од групата луѓе кои поставиле експлозиви во цевководи и се верува дека бил еден од координаторите. Тие рекоа дека тој е осомничен за предизвикување експлозии, неуставна саботажа и уништување структури. Тој беше уапсен врз основа на европска потерница издадена во понеделник.Осомничениот и другите користеле јахта што тргнала од германското пристаниште Росток, а која била изнајмена од германска компанија со фалсификувани документи за идентификација и со помош на посредници, соопштија обвинителите.Тие не дадоа никакви информации за другите луѓе на јахтата, ниту пак кажаа ништо за тоа кој друг можеби бил вклучен во координирањето на сомнителната саботажа, ниту за можниот мотив.Германската министерка за правда Стефани Хубиг го пофали она што го нарече „многу импресивен истражен успех“.Таа во соопштението рече дека експлозиите треба да се разјаснат, „па затоа е добро што напредуваме“.

