Украинка (19) се заљубила во руски агент и му дала позиции во украинската армија

Деветнаесетгодишната Христина Гаркавенко, ќерка на свештеник од Покровск во источна Украина, беше осудена на 15 години затвор за предавство откако шпионирала за руската Федерална служба за безбедност (ФСБ).

Во 2024 година, таа дошла во црквата на нејзиниот татко, го ставила мобилниот телефон на прозорецот и го насочила кон патот каде што се движеле украинските војници, пренесувајќи го снимката директно до руската разузнавачка служба.

Утврдено е дека таа се допишувала со агент на ФСБ и му испраќала информации за локациите на украинската армија и опрема во стратешки важниот Покровск.

Во ретко телефонско интервју од затвор, таа рекла дека се согласила да помогне бидејќи сакала да разговара со агентот, а обвинителите велат дека односот бил повеќе од пријателски. Иако била платена, таа вели дека парите не биле главниот мотив.

Според информациите на Безбедносната служба на Украина, од почетокот на руската инвазија во 2022 година, покренати се повеќе од 3.800 истраги за велепредавство, а повеќе од 1.200 лица веќе се осудени, најчесто на 12 до 13 години затвор, додека некои добија и доживотни затворски казни.

Обвинителите велат дека најчестата форма на предавство е пренесување информации на руската разузнавачка служба. СБУ предупредува дека Русија често регрутира луѓе преку Телеграм нудејќи брзи пари, а потоа постепено доделува сè посериозни задачи, со уцена ако некој се обиде да даде отказ.

Гаркавенко се изјасни за виновна и изрази каење, и сака да биде разменета и да оди во Русија, каде што има роднини.

