Украинската армија започна нова операција „Дроноцид“, уништувајќи 42 позиции од каде што Русите управуваат со беспилотни летала

Украинската операција „Дроноцид“, која денес беше спроведена на руски позиции, имаше задача да ги неутрализира позициите од каде што руските оператори управуваат со дронови и беспилотни летала на фронтот со употреба на FPV дронови и авијација на украинската армија.Операцијата е спроведена во зоната на Запорошкиот фронт, каде што е регистрирана најголемата активност на руските беспилотни летала, чии оператори дејствуваат од позиции што се во непосредна близина на фронтот.Откриени се вкупно 90 главни и резервни позиции од кои операторите на беспилотни летала го насочувале своето оружје кон украинските сили, од кои нападите биле извршени истовремено врз 42 цели.

🦉GUR conducted operation “Dronocide” ― comprehensive destruction of positions of Russian UAV operators.⚡️During operation “Dronocide” in Zaporizhzhia Front, 42 objects where Russian killers were sitting were destroyed. pic.twitter.com/3VfBkYD2It— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 3, 2025

Авиони на украинските воздухопловни сили користеа GPS-водени бомби врз објектите и утврдувањата на руската армија, каде што беа забележани притворени руски војници кои управуваа со дронови.Операцијата ја водеше Воено-разузнавачката служба на украинската армија, која уште еднаш покажа дека успешно располага со информации за непријателските позиции.На Запорожјето, поради висококвалитетните утврдувања и минирањето на голема површина од страна на двете армии, нема значајни операции од страна на завојуваните страни, кои главно извршуваат напади со беспилотни летала FPV.



