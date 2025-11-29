Украинската инфлуенсерка го споделува својот живот за време на инвазијата преку своите мрежи: Таа е против договорот за примирје

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот инфлуенсер „yep4andy“ секојдневно споделува реалистичен поглед на моменталната ситуација во Украина преку своите социјални мрежи.На нејзиниот TikTok профил, Instagram и YouTube, покрај темите за животен стил, таа покажува и како изгледа нејзиниот живот во средината на руската инвазија на Украина.

Во едно од видеата таа ја покажува храната што ја добила во засолништето, додека во други покажува што нејзината баба подготвува за неа, особено во моментите кога снемува струја во Украина, но и во моментите кога постои можност за уште еден ракетен напад.

Секогаш во состојба на готовност за она што доаѓа, но и неизвесност, таа покажува како Украинците се справуваат со моменталната ситуација. Нејзините видеа добија голем број позитивни реакции, вклучително и на TikTok, каде што објавува речиси секојдневно и има над милион и пол следбеници.

Би сакале да ве потсетиме дека ракетните напади врз Украина стануваат сè почести, а во моментов е актуелно разгледувањето на потенцијални преговори за постигнување примирје, кое се повеќе го туркаат САД.

Сепак, многу Украинци се против овој договор, бидејќи веруваат дека е направен врз основа на руски нацрт. А оваа инфлуенсерка на своите социјални мрежи нагласи дека со овој договор се обидуваат да ги ослободат од одговорност воените злосторства на Русите.

