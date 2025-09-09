Украинска компанија инвестира 200 милиони фунти во производство на дронови во Велика Британија

0 SHARES Сподели Твитни

Најголемиот украински производител на дронови „Укрспексистемс“ објави инвестициски проект вреден 200 милиони фунти во Велика Британија.Планот вклучува изградба на фабрика од 11.000 квадратни метри и основање центар за тестирање и обука.„Укрспексистемс“ објави дека имплементацијата на проектот ќе овозможи создавање до 500 работни места и програми за пракса во регионот.Вработувањето на британски работници е планирано да започне до крајот на оваа година, а производството на дронови се очекува да започне на почетокот на 2026 година. Компанијата, исто така, објави планови за проширување на своите операции во Велика Британија во текот на следните три години.Раководството на компанијата забележува дека комбинирањето на военото искуство на Украина во развојот на беспилотни летала со индустриската база на Велика Британија ќе му овозможи на „Укрспексистемс“ да стане глобален лидер во беспилотните системи за воени и цивилни цели, а во исто време ќе го позиционира Обединетото Кралство како отскочна даска за извоз.Министерката за одбранбени набавки Марија Игл истакна дека Велика Британија ги препознава напредните можности на украинските беспилотни летала и додаде дека соработката со украинските производители ќе обезбеди пристап до модерни технологии и ќе ги зајакне одбранбените способности на вооружените сили на Велика Британија и нивните партнери.„Укрспексистемс“ е украинска компанија основана во 2014 година, специјализирана за развој и производство на беспилотни летала за воени цели.Најпознат е по своите беспилотни летала од сериите PD-2, Gekata и Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark), кои се користат за разузнавачки цели, надзор и прилагодување на артилерискиот оган.Покрај самите беспилотни летала, компанијата произведува стабилизирани камери, системи за антени против пречки, катапулти и софтвер, а нуди и сеопфатни услуги за обука и поддршка за операторите.Исто така, отвори продавница во Украина во која се продаваат сопствени компоненти за дронови.„Укрспексистемс“ ќе ги претстави своите нови производи на изложбата DSEI 2025 во Лондон од 9 до 12 септември, каде што планира да објави нови партнерства во Обединетото Кралство.

Пронајдете не на следниве мрежи: