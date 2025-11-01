0 SHARES Сподели Твитни

Адвокат кој бил мобилизиран од украинската армија нелегално ја преминал украинско-унгарската граница возејќи го своето возило низ рампата со голема брзина.

Во овој инцидент беше повреден еден припадник на граничната полиција, а надзорните камери го снимија бегството.

Државната гранична стража на Украина објави сè. Беше објавено дека се сомнева дека е извршено кривично дело „загрозување на животот на полицаец, член на јавна формација за заштита на јавниот ред и државната граница или припадник на армијата“.

Mobilized Ukrainian soldier crashes through border and escapes to Hungary by carA dramatic escape took place on the Zakarpattia border: a mobilized Ukrainian serviceman rammed through two barrier gates with his car and broke into Hungary via the SZZ checkpoint.Local… pic.twitter.com/QS4o1b3uS9— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025

Прв што извести за овој случај беше новинарот Виталиј Хлахола.

„Во четвртокот вечерта, на контролниот пункт Велика Палад-Нагиходос во областа на граничниот одред Мукачево, маж во црна Тојота Авенсис, со регистарска табличка AO6422EE, влезе во ЕУ“, рече Хлахола.

Новинарот наведува дека станува збор за адвокатот Едуард Пуканич, кој бил мобилизиран.

The post Украинскиот адвокат, незадоволен од мобилизацијата, го пробил своето возило низ рампата и избегал во Унгарија (видео) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: