Украинскиот главен град е под масовен напад, руски беспилотни летала го бомбардираат Киев

Русија започна „масовен“ напад со беспилотни летала и ракети врз Украина преку ноќ, откако самата Москва беше цел на нападите.Во услови на неуспешни мировни преговори, ноќните напади на Кремљ продолжуваат, објавува „Телеграф“.Најмалку седум лица загинаа, а 38 се повредени, вклучувајќи три деца во Киев, соопштија украинските власти рано наутро во неделата.Напади имаше и на други места, вклучително и напади со беспилотни летала во Николаев, каде што беше погодена станбена зграда.Снимките од Одеса прикажуваат екипи за итни случаи како се обидуваат да ги изгаснат пожарите додека чад се издига од автомобилите и куќите.Нападите се случија на третиот ден од планираната размена на затвореници меѓу Русија и Украина – единствениот опиплив резултат од мировните преговори претходно во мај, кои досега не доведоа до прекин на огнот.Во Киев, градската администрација ги повика луѓето да останат во засолништа. Градоначалникот на градот Виталиј Кличко го опиша нападот како „масивен“.„Експлозии во градот. Силите за воздушна одбрана работат. Главниот град е нападнат од непријателски беспилотни летала. Не ја занемарувајте вашата безбедност! Останете во засолништа“, рече тој.Кличко рече дека студентски дом во градскиот округ Холосиевски бил погоден од дрон и дека еден од ѕидовите на зградата бил зафатен од пламен, додека во округот Дњепровски е уништена приватна куќа.Ова се случи откако најмалку 15 лица беа повредени во нападите претходната ноќ.Русија тврдеше дека во неделата се соочила и со украински напад со беспилотни летала и дека пресретнала и уништила околу 100 од нив во близина на Москва и низ централните и јужните региони на Русија.Во меѓувреме, Русија и Украина продолжија да разменуваат затвореници, што претставува редок момент на соработка во војната.По последните напади, украинскиот претседател Володимир Зеленски ги повтори своите повици за санкции против Русија. 🔴 UPD: Four people were killed, 16 were injured, including three children, as a result of the Russian massive attack on Kyiv region overnight, according to updated information by the State Emergency Service. pic.twitter.com/NRWdhNqHZx— UNITED24 Media (@United24media) May 25, 2025Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… pic.twitter.com/F3szA4gCJz— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2025



