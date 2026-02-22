Украинскиот МВР: Бомбашкиот напад во Лавов веројатно бил нарачан од Русија

Украинскиот министер за внатрешни работи Игор Клименко изјави дека бомбашкиот напад во Лавов веројатно бил нарачан од Русија и дека осомничената била уапсена во рок од 10 часа.

Националната полиција приведе жена која изврши терористички напад во Лавов, што резултираше со смрт на полицајка и повреда на уште 25 лица.

На специјалната линија 102 е добиена пријава за наводно продирање на непознати лица во продавница на улицата Данилишина. По пристигнувањето на првата патролна полициска екипа на местото на настанот, се случила експлозија. Подоцна, кога пристигнала втората екипа, се слушнала уште една, соопшти Националната полиција.

Претходно беше утврдено дека импровизирани експлозивни направи поставени во канти за ѓубре детонирале. 23-годишна полицајка починала како резултат на терористичкиот напад. Уште 25 лица добиле повреди со различна тежина, од кои 11 се хоспитализирани, вклучувајќи шест службеници за спроведување на законот кои се во сериозна состојба.

Детективи и истражители на полицијата во Лавов, службеници за криминалистичка анализа, форензички научници, техничари за експлозиви, дресери на кучиња и други специјализирани служби биле вклучени во решавањето на злосторството. Полициските службеници веднаш започнаа голема специјална операција.

Се покажа дека станува збор за 33-годишна жителка на Ривненската област. По упатства на таканаречениот „куратор“ на руските специјални служби, жената направила рачно изработени експлозивни направи и ги поставила на однапред одредени места, соопшти украинската полиција.

Полицијата објави видео на кое се гледа како осомничената остава експлозиви во центарот на градот.