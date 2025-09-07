Украинскиот премиер објави видео: Погледнете како изгледа владината зграда по рускиот напад

Украинската премиерка Јулија Свириденко објави видео на кое се гледа штетата на зградата на Владата на Украина, која беше нападната од руската армија на 7 септември.Свириденко рече дека никој не е повреден и дека пожарот предизвикан од нападот е изгаснат.Таа додаде дека штетата нема да го наруши функционирањето на владата.
This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning’s Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government. The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025
„Го повикувам светот да го претвори гневот поради руските злосторства во конкретна поддршка за Украина. Не за ѕидовите на оваа зграда, туку за да ги заштитиме нашите луѓе и заедници низ целата земја“, рече таа.Тој додава дека на Украина ѝ е потребна посилна воздушна одбрана, повеќе системи и повеќе муниција, со цел да ги заштити градовите и енергетскиот систем.„Ни требаат санкции што ќе го лишат агресорот од приходи од нафта и гас, токму оние ресурси што го финансираат неговиот терор“, заклучи таа.