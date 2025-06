Украинските разузнавачи се потсмеваат на Русите: Објавено е уште едно видео од камион со беспилотни летала

0 SHARES Сподели Твитни

Откако денес беше објавено видео на кое се гледа еден од камионите на Безбедносната служба на Украина (СБУ) со дронови FPV како се упатуваат кон мисија за лов на руски стратешки авиони, СБУ објави уште едно видео.Во овој случај, видеото ја прикажува позадината на камион во движење, а сè е снимено, веројатно, од патнички автомобил кој го следел камионот по руските патишта барем некое време.

More footage from SBU sources showing the beginning of the attack: pic.twitter.com/KYm7Sx3xRH— Jake Epstein (@byjepstein) June 4, 2025

Една од најсмелите и најсофистицираните операцииДа ве потсетиме дека во недела, на 1 јуни, СБУ спроведе една од најсмелите и најсофистицираните операции во текот на војната досега – операција со кодно име „Пајажина“.Операцијата беше планирана година и пол и беше лично надгледувана од претседателот на Украина Володимир Зеленски и шефот на СБУ, Васил Малјук.Украинските оперативци шверцувале дронови од типот „FPV“, скриени во дрвени кабини монтирани на камиони, на руска територија. На одредени локации, покривите на овие кабини биле отворани со далечински управувач, а потоа дроновите биле лансирани кон стратешките воздухопловни бази низ Русија – од Мурманск на север до Иркутск и Амур на исток.Во нападот беа користени 117 дронови, а погодени беа повеќе од 40 руски воени авиони, вклучувајќи стратешки бомбардери Ту-95 и Ту-22М3 и авиони за надзор А-50.Според украински извори, нападот предизвикал штета од 7 милијарди евра за Русија и значително ја намалил нејзината способност за лансирање напади со крстосувачки ракети врз украинските градови. Сателитските снимки и видео снимките потврдуваат експлозии и пожари на неколку руски аеродроми, а руското Министерство за одбрана го призна нападот, иако го намали неговиот обем.Операција на Кримскиот мостДа ве потсетиме, само еден ден по „Пајажина“, СБУ изврши и подводна диверзија на Кримскиот мост, клучна логистичка артерија за руските сили во окупираниот југ од Украина.Во таа операција, која се подготвувала со месеци, СБУ детонирала 1.100 килограми експлозив поставен на подводните потпори на мостот, предизвикувајќи значителна штета и привремено блокирајќи го сообраќајот.



