Украинските танкери го фалат југословенскиот тенк М-84: „Подобар е од Т-72, ​​ова е снајперист со тежок калибар“ (видео)

Украинските тенкови од 141-та механизирана бригада ги споделија своите впечатоци со украинските медиуми за југословенските тенкови М-84 што Хрватска ѝ ги донира на Украина.Тенковската единица што дејствувала во близина на границата на Донецката и Запорошката област ги истакнала бројните предности што ги има тенкот М-84 во споредба со советскиот Т-72 од кој бил лиценциран.„Тука, електрониката повеќе размислува, наместо сè да се прави рачно“, рече командантот на тенкот.Според украинските танкери, хрватските тенкови пристигнале во добра состојба, бидејќи повеќето од нив биле подложени на голем ремонт и модернизација до стандардот М-84А4 Снајперист.

Овој тип на модернизација овозможува високо ниво на прецизност на топот со современ систем за контрола на оган. Украинците додадоа експлозивно-реактивен отпор на тенкот, што го зголеми отпорот и преживувањето на предниот дел.Додаден е кафез над куполата, како и дополнително ниво на оклоп од страната на тенкот и околу моторот. Сепак, Украинците се особено фасцинирани од нишанот SCS-84, кој има и дневен канал и инфрацрвен ноќен канал, интегрирани во дигиталниот систем за контрола на огнот.Во споредба со постарите советски нишани, овој нишан значително ја поедноставува задачата на стрелецот со автоматско пресметување на прилагодувањата на нишанот, користејќи податоци од вградената метеоролошка станица и ласерскиот далтомер.Како форма на воена помош, Хрватска испорача најмалку 30 тенкови М-84 и дополнителни 30 пешадиски борбени возила М-80 во замена за западна воена опрема.Тенкот М-84 се смета за еден од најдобрите извозни производи на југословенската воена индустрија, а е составен со заедничка соработка на воени компании од сите републики на СФРЈ.

