Украински беспилотни летала нападнаа руска рафинерија во Вологоград

0 SHARES Сподели Твитни

Украински беспилотни летала го нападнаа рускиот град Вологоград ноќта помеѓу 13 и 14 август.Силни експлозии се слушнале во рафинеријата за нафта „Лукоил“ во Вологограднефтераработка, по што избувнал голем пожар.Ова беше потврдено преку различни канали на Телеграм од регионалниот гувернер Андреј Бочаров.Неколку руски извори објавија за голем напад во Волгоград, објавува „Телеграф“.„Во рафинерија во регионот на Волгоград се случи пожар и истекување на нафта како резултат на паѓање на остатоци од беспилотни летала“, рече Бочаров.Руската Федерална агенција за воздушен транспорт привремено го затвори локалниот аеродром како резултат на овој напад. Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежіhttps://t.co/uUYioL2zXu pic.twitter.com/O8eP3SLT2i— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 14, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: