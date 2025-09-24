Украински дронови нападнаа руски рафинерии за нафта – бензинските пумпи се затворија од страв да не бидат погодени

Украински самоубиствени беспилотни летала повторно ја нападнаа руската рафинерија за нафта во Салават.Пред една недела, објектот првпат беше погоден од украински дрон, предизвикувајќи пожар во главната единица за преработка на нафта ELOU-AVT-4.Овој пат, единицата ELOU-AVT-4 беше погодена одново и одново зафатена од пламен.BREAKING:Ukrainian suicide drones strike the Russian oil refinery in Salavat again.A week ago, the facility was hit by a Ukrainian drone for the first time, setting the ELOU-AVT-4 primary oil refining unit on fire that time.This time, ELOU-AVT-4 was hit and also set on… pic.twitter.com/DFmmxETtU4— Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025Уште еден сериозен удар врз руските капацитети за рафинирање на нафта.Салават се наоѓа во регионот Башкортостан, на повеќе од 1.300 км од Украина.Украинските беспилотни летала, исто така, ги погодија железничките станици во Курскиот и Белгородскиот регион, каде што избувнаа пожари во Лгов и Валујки.💥Last night Russian regions were under drone attack. Soon there will be no fuel anywhereDrones hit railway stations in Kursk and Belgorod regions, fires broke out in Lgov and Valuyki. UAVs were downed near Taganrog — the footage comes from there. pic.twitter.com/81ixM9zKrJ— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025Во меѓувреме, прекини во работата на бензинските пумпи се пријавени во повеќе од дваесет региони, вклучувајќи го и окупираниот Крим.Локалните медиуми во Симферопол велат дека наоѓањето бензинска пумпа со достапни залихи стана сериозен предизвик за жителите.Fuel shortages hit Russia amid Ukrainian strikes on oil refineriesDisruptions at gas stations have been reported in more than a dozen regions, including occupied Crimea.Local media in Simferopol say finding a station with available fuel has become a serious challenge for… pic.twitter.com/Fcsl3wEYci— Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025