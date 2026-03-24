Украински дрон се урна во Литванија

Украински дрон кој се упатил кон Русија се урна во Литванија, објави литванскиот премиер.

Литванската војска вчера соопшти дека осомничен дрон влегол во воздушниот простор на земјата.

Се вели дека паднал во езеро покриено со мраз, на околу 19 километри од границата со Белорусија.

Премиерката Инга Ругињене потврди дека дронот дошол од Украина и се упатил кон Русија пред да се изгуби.

„Ова не е локален инцидент. Руската агресија врз Украина создава дополнителни ризици за целиот регион“, рече таа.

Литванија побара поголема воздушна заштита од НАТО откако беспилотни летала од Белорусија случајно слетаа на нејзина територија двапати во јули 2025 година.

