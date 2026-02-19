0 SHARES Сподели Твитни

Според информации од украински извори, веројатно е дека ќе се одржи средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот лидер Володимир Зеленски . Во овој поглед, воената подгрупа на преговорите е близу до завршување, додека политичката подгрупа сè уште не донела конечни одлуки.

Руската страна инсистира на повлекување на украинските трупи од целиот Донецк , што останува клучно барање, додека украинската делегација успева да се спротивстави на притисокот.

Според изворите, состанок на лидерите сега е неопходен и веројатно ќе се случи, бидејќи руските преговарачи планираат да му го достават овој предлог на Путин.

На разговорите во Женева, Медински го предизвика редакцискиот персонал на Украинците

Во меѓувреме, Медински повторно ги спомена преговорите од Истанбул во 2022 година, додека украинските дипломати успеаја да го пренасочат разговорот во поконструктивна насока.

Медински, исто така, спомена „историски лекции“, вклучувајќи го и „Рјурикович“ , што предизвика реакции во украинската делегација.

Станува збор за средновековната династија Рјурикович, која владеела со Киевска Русија, а подоцна и со Московското кнежевство, што имплицира дека модерната руска државност потекнува од Киевска Русија.

Следната рунда преговори би можела да се одржи за неколку недели, додека украинскиот претседател Володимир Зеленски смета дека преговорите можеле да влезат во последната фаза доколку Русија не се обидела да ги одложи.

The post УКРАИНСКИ ИЗВОРИ ТВРДАТ: Средбата меѓу Зеленски и Путин најверојатно ќе се одржи! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: