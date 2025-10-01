Украински нуркач уапсен во Полска под сомнение за вмешаност во саботажата на „Северен тек“

Украински нуркач кого Германија го бара во врска со експлозиите на гасоводот „Северен тек“ во 2022 година е уапсен во Полска, потврдија обвинителите и неговиот адвокат во вторник.

Експлозиите на гасоводот, кои и Москва и Западот ги опишаа како акти на саботажа, означија голема ескалација на војната во Украина и дополнително го оптоварија снабдувањето со енергија на Европа. Одговорноста за нападот никогаш не е преземена, а Украина постојано негираше вмешаност.

Канцеларијата на германскиот федерален обвинител соопшти дека полската полиција го уапсила Володимир З. врз основа на европска потерница. Тие велат дека тој е дел од група осомничени кои изнајмиле едрилица во германското пристаниште Росток од која биле поставени експлозивни направи на гасоводите во близина на данскиот остров Борнхолм во септември 2022 година.

Тој е под истрага под сомнение за заговор за извршување експлозивен напад и „антидржавна саботажа“. Неговиот адвокат, Тимотеуш Папроцки, рече дека неговиот клиент е уапсен во близина на Варшава и нагласи дека негира каква било вина.

„Мојот клиент не извршил никакво кривично дело против Германија и се изјаснува за невин“, рече Папроки, додавајќи дека одбраната ќе ја оспори неговата екстрадиција во Германија. Тој нагласи дека извршувањето на налогот за апсење би било неприфатливо поради војната во Украина, истакнувајќи дека Газпром, рускиот државен енергетски гигант и ко-сопственик на гасоводот, е директно вклучен во финансирањето на воените операции на Москва.

Доколку биде екстрадиран, Володимир З. ќе биде изведен пред истражен судија во Федералниот суд на Германија, соопшти обвинителството.

Во август, италијанската полиција го уапси Украинецот Сергеј К., осомничен за координирање на нападот. Тој сè уште се бори против екстрадицијата во Германија во највисокиот суд во Италија.

Експлозиите уништија три од четирите гасоводи „Северен тек“, кои станаа симбол на зависноста на Германија од рускиот гас откако започна инвазијата на Украина. Русија ги обвини САД, Велика Британија и Украина за нападите, но сите три земји го негираа ова.

Иако Германија, Данска и Шведска отворија истраги, само шведските власти потврдија траги од експлозиви на пронајдените предмети, додека шведските и данските истраги беа затворени во февруари без да се идентификуваат осомничените, според Ројтерс.