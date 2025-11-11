0 SHARES Сподели Твитни

Олексеј Гончаренко, пратеник во украинскиот парламент, тврди дека поранешниот деловен партнер на претседателот на Украина Володимир Зеленски, Тимур Миндич, избегал од земјата користејќи израелски пасош.

Миндич беше една од целите на масовната акција на Националното биро за борба против корупцијата (НАБУ) на Украина, која беше спроведена вчера во Киев.

Сепак, кога полициските сили пристигнале во неговиот дом, тој не бил таму, а украинските медиуми објавија дека тој избегал од земјата.

Миндич е ко-сопственик на продуцентската куќа „Квартал 95“, во која Зеленски исто така има удел.

Да потсетиме дека, според тврдењата на НАБУ, целта била група која воспоставила голема корупциска шема за да ја преземе контролата врз клучните државни претпријатија, вклучувајќи ја и „Енергоатом“, државната агенција на Украина за нуклеарна енергија.

Агенцијата објави дека групата земала мито од изведувачите на „Енергоатом“, во износ од 10 до 15 проценти од вредноста на секој договор.

„Во суштина, управувањето со стратешко претпријатие со годишен приход од повеќе од 47 милијарди долари не беше во рацете на службени лица, туку на надворешни лица без формално овластување кои ја презедоа улогата на „супервизори““, наведува НАБУ.

Заедно со Миндич, на мета беше и Херман Халушченко, сегашниот министер за правда на Украина и поранешен министер за енергетика од 2021 до 2025 година.

The post Украински парламентарец тврди: Поранешниот деловен партнер на Зеленски избегал од Украина со израелски пасош appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: