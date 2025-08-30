Украинците дигнаа во воздух руски мостови со дронови од 500 евра и со помош на непријателски мини: Сè експлодираше!

0 SHARES Сподели Твитни

Украина соопшти дека уништила два моста во Русија користејќи неколку евтини дронови за напад врз мини и залихи со муниција скриени таму од руските сили. Операцијата ја спроведе 58-та моторизирана пешадиска бригада, користејќи мали дронови за видео надзор (FPV) во вредност од околу 600 долари (510 евра) кои откриле и погодиле складишта со противтенковски мини и муниција скриени под мостовите.Украинската војска соопшти дека руската војска користи два моста во близина на границата со украинскиот Харковски регион за снабдување на своите трупи. Поради нивната стратешка важност, мостовите биле минирани – за да може руската армија да има можност да ги дигне во воздух во случај на ненадеен украински напредок.Не е невообичаено армијата што е под напад да уништува мостови, патишта и друга клучна инфраструктура на својата територија за да го спречи непријателот да напредува. Украина го стори ова во раните денови од целосната руска инвазија во февруари 2022 година, уништувајќи мостови на патиштата што водат до Киев. Овој потег го одложи рускиот напредок и го заштити украинскиот главен град.Во случајот со двата моста во Русија, украинската војска дознала за залихите мини и ги искористила во своја корист. Според информациите дадени на CNN од украинските војници , мостовите се наоѓале во регионот Белгород, во близина на границата со Харков. Планот бил започнат кога Украинците забележале „сомнително движење“ околу мостот. Бидејќи обичен извиднички дрон не можел да помине под него поради пречки, тие користеле дрон со оптичка камера, кој го открил скриениот мински тајминг.„Ги видовме мините и ги погодивме“, изјави портпаролот на 58-та моторизирана пешадиска бригада, која ја спроведе операцијата.Објавеното видео го прикажува дронот како лета под мостот, откривајќи куп мини и моментот на ударот, што предизвикува огромна експлозија. Следела втора операција на друг мост во областа, каде што била пронајдена слична мина.Ukraine blows up key Russian bridge using Moscow’s own mines. pic.twitter.com/DUJa28p3St— fluxfolio (@fluxfolio_) August 29, 2025„Видовме можност и ја искористивме“, додадоа Украинците.Уништувањето на двата моста се смета за голем удар врз руските линии за снабдување во близина на границата, во време кога руските сили продолжуваат полека, но сигурно да напредуваат на фронтовската линија, а рускиот претседател Владимир Путин избегнува започнување преговори за прекин на огнот.🚨NOT BREAKING NEWS🚨Ukraine blows up two key Russian bridges using Moscow’s own mines and $600 drones pic.twitter.com/9uE9CGS1qi— Chud News Central (@Chud_Central) August 29, 2025Во исто време, Украина се соочува со секојдневни напади со беспилотни летала и ракети врз градовите и критичната инфраструктура, додека цивилното население продолжува да биде цел. Немаше официјални коментари од руска страна за нападите врз мостовите.Успехот на Украина уште еднаш ја истакна улогата на евтините беспилотни летала во војувањето. Како што објаснуваат војниците, цената на беспилотно летало FPV се движи од 25.000 до 30.000 гривни (600-725 долари, или од 500 до 650 евра).Спротивно на тоа, употребата на напредни системи како што се ракетите HIMARS, кои Украина ги користела во други случаи, е многу пати поскапа – секое лансирање чини десетици илјади долари.Ова не е прв пат Киев да ја демонстрира ефикасноста на евтиното оружје: во јуни, украинските сили успеаја да уништат или оштетат десетици руски авиони користејќи беспилотни летала тајно транспортирани во близина на руските воени аеродроми во камиони.



Пронајдете не на следниве мрежи: