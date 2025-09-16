0 SHARES Сподели Твитни

Анкета на Меѓународниот институт за социологија од Киев покажа дека 75 проценти од Украинците го сметаат рускиот мировен план за завршување на војната за целосно неприфатлив, додека 74 проценти би го поддржале европскиот мировен план.Според резултатите од анкетата, спроведена од 2 до 14 септември, само 17 проценти од Украинците можат да ја прифатат руската верзија на мирот.Социолозите ги презентираа главните одредби од предложениот руски „мировен план“ – САД и Европа ги укинуваат сите санкции против Русија, рускиот јазик добива официјален статус, Украина значително ги намалува своите вооружени сили и вооружување, Украина засекогаш се откажува од членството во НАТО, а Западот повеќе не може да и испорачува оружје на Украина.Понатаму беше наведено дека, според планот, Русија има право да дефинира безбедносни гаранции за Украина и е меѓу гарантите на безбедноста на Украина. Исто така, Украина ги повлекува трупите од деловите од Донецката област што моментално ги контролира.Во исто време, 74 проценти од Украинците се подготвени да го поддржат европскиот и украинскиот план. Само 15 проценти категорично го отфрлаат.Доколку рускиот „мировен план“ стане реалност, 65 проценти од Украинците би го сметале за неуспех за Украина.Во случајот со европскиот и украинскиот план, 30 проценти би го сметале за делумен или целосен успех, а дополнителни 44 проценти би го сметале за 50/50 успех за Украина. Само 18 проценти би го сметале за неуспех за Украина.

