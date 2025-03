Украинците напредуваат во новиот руски регион: Нивните хеликоптери уништени, пожари насекаде (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Украина изгуби најголем дел од своите позиции во руската област Курск, за која со денови се известуваше од бојното поле, а за тоа во последните денови зборуваше и рускиот претседател Владимир Путин.И покрај стравувањата дека руските сили од Курск би можеле да започнат туркање подлабоко во Украина, украинската војска сега се чини дека ја презема иницијативата – и тоа во друг руски регион. Офанзива во регионот на БелгородУкраинските сили започнаа операција во руската област Белгород, која граничи со Курск, во обид да заземат територија во Русија.Претседателот Володимир Зеленски ја опиша операцијата како одбранбена мерка во обид да се спречи евентуален руски напад врз украинскиот регион Суми.Уништени скапи руски хеликоптериУкраинските специјални сили утринава објавија видео за кое тврдат дека го прикажуваат уништувањето на четири руски хеликоптери – два Камов Ка-52 и два Мил Ми-8 од ракетни напади. Скај њуз ја лоцираше снимката и ја потврди нејзината автентичност.Ка-52, познат и како Алигатор, е нападен хеликоптер способен да ангажира цели до 10 километри, што го надминува опсегот на украинските преносливи системи за противвоздушна одбрана. Хеликоптерите Ми-8 можат да носат противтенковски ракети, ракетни фрлачи и бомби.Според некои извори, Ка-52 вреди до 16 милиони долари, додека Ми-8 чини меѓу 10 и 15 милиони долари.Украинците го урнаа мостот кај ДемидовкаПокрај воената штета, на интернет се појавија и снимки на кои се гледаат обидите на украинските сили да ги пресечат сообраќајните правци во селото Графовка во Белгородската област. На една од сликите е прикажан урнат мост на помалку од пет километри од градот Демидовка, кој се наоѓа во близина на границата меѓу регионите Белгород и Суми.Што сака Украина да постигне со ова?Руските воени блогери тврдат дека Украина веќе неколку дена се обидува да ја освои Демидовка. Тие веруваат дека украинската цел е да се воспостави тампон зона долж границата, што може да укаже на планови за подолгорочно присуство во Белгород.

SOF, along with the military intelligence and Rocket Forces and Artillery, struck and destroyed 4 russian helicopters – two Kamov Ka-52 and two Mil Mi-8 – behind enemy lines at russia’s hidden position for rapid redeployment or attacks against Ukraine. pic.twitter.com/57swOQxZnc— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) March 24, 2025

На социјалните мрежи денеска беше објавено видео од украинските војници во Демидовка, што дополнително го потврдува нивното присуство во регионот.



