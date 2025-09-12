Украинците објавија видео од дрон што удира во руски брод вреден 60 милиони долари

0 SHARES Сподели Твитни

Украинската воено-разузнавачка служба (HUR) соопшти во четврток дека нејзините специјални сили нападнале и онеспособиле вреден брод на руската Црноморска флота во напад со беспилотно летало во близина на Новоросијск.Агенцијата соопшти дека во нападот на 10 септември бил погоден повеќенаменски помошен брод од проектот MPSV07, еден од само четирите во руската флота.Бродот, кој беше пуштен во употреба во 2015 година и вреди околу 60 милиони долари, беше цел на дрон на мостот на бродот, уништувајќи ги неговите навигациски и комуникациски системи и оневозможувајќи ја неговата електронска опрема за надзор.

NEW: The Ukrainian Defense Intelligence (HUR) struck a Russian Black Sea Fleet ship near Novorossiysk. pic.twitter.com/QfqbPjRLGr— Clash Report (@clashreport) September 11, 2025

Бродот е принуден да се повлече од употреба и ќе бара скапи поправки.Во времето на нападот, рускиот брод вршел електронско извидување и патролирал по приодите кон Новоросијскиот залив, каде што Москва го преместила поголемиот дел од својата Црноморска флота по повторените украински напади врз окупираниот Крим.Украина ја интензивираше употребата на домашно произведени морски и воздушни дронови во Црното Море, тврдејќи дека извршила серија успешни напади врз руската морнарица во текот на изминатата година.Нападот доаѓа неколку дена откако Украинската агенција за одбранбено разузнавање (HUR) објави видео од друга операција спроведена од нејзината „Примарна“ специјална група во окупираниот Крим.На 1 септември, украински беспилотни летала нападнаа руска воздухопловна база во Хвардијское во близина на Симферопол, уништувајќи најмалку два борбени хеликоптери Ми-8 во вредност од 20 до 30 милиони долари, соопштија официјални лица.Подеднакво разорен удар беше нападот врз руски воен реморкер, за кој се верува дека е БУК-2190, во Севастополскиот Залив.Украинското разузнавање соопшти дека бродот припаѓал на руската елитна подводна саботажна единица PDSS, во која се вклучени специјализирани извиднички нуркачи обучени со години со значителни трошоци и опремени со современа опрема.„Уништувањето на реморкерот значително ги ограничува борбените способности на елитната руска единица“, се вели во соопштението на ХУР.Кримскиот полуостров, кој Русија нелегално го анектираше во 2014 година, останува клучна појдовна точка за војната на Москва. Русија ја користеше територијата за распоредување воздушни сили и лансирање ракетни напади длабоко во Украина.



