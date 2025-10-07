Според објавените податоци објавени од украинскиот веб-сајт hochuzhit.com, Русија изгубила 281.550 војници убиени, ранети, исчезнати или заробени во првите 243 дена од 2025 година.Од вкупниот број, загинале 86.744 војници, вклучувајќи 1.583 офицери и 8.633 затвореници регрутирани од затворските колонии. На оваа бројка се додаваат уште 33.966 кои се водат како исчезнати.Особено застрашувачки е бројот на ранети од 158.529 војници, вклучувајќи 6.356 офицери и 16.489 затвореници.
The published document contains a breakdown by units. Our team will work tonight to verify whether the numbers match the Russian documents we have on hand, but at first glance, it appears authentic. Notably, over 33,966 are listed as MIA, so the majority of them are likely KIA
Најтешки загуби претрпеа силите од стратешката група „Центар“, во која спаѓаат 2-та и 51-ва комбинирана армија.Втората армија претрпе загуби од 15.310 мртви и 16.260 ранети војници во битките водени во Донбас во текот на 2025 година.Загубите на 51-та армија беа слични, со 13.000 убиени и 14.201 ранети. Сепак, покрај човечките жртви, загубите во технологија и опрема дополнително ја покажуваат вистинската слика за руските загуби.Руската армија изгуби 13.145 парчиња опрема што не може да се поправи, а 48.458 единици беа оштетени, но со можност за поправка.