Украинците претворија советски транспортен авион во беспилотен авион, уништени се над 70 дронови

0 SHARES Сподели Твитни

Екипажот поставил митралези на авионот, кои според ознаките досега уништиле приближно 60 различни беспилотни летала лансирани од силите на руската армија.Советскиот авион Ан-28 е патнички авион наменет за транспорт на пократки дестинации, но доби нова улога за време на војната во Украина.Украинските воздухопловни сили поставија митралези на овој авион, кои се покажаа како исклучително ефикасни во борбата против руски беспилотни летала и камикази беспилотни летала.

Ukrainian civilian aircraft An-28 modified for the role of “Shaheed hunter”. On board the aircraft there are notes about interception of 59 drones. As it is said, at this time the crew has already shot down 70 targets. https://t.co/wuwXzdxw2t pic.twitter.com/9fy1vytd7P— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 6, 2025

Судејќи според ознаките на кабината на авионот, екипажот на Ан-28 соборил повеќе од 60 руски дронови, од кои повеќето се од типот Геран-2, или руската лиценцирана верзија на Геран-2.Ноќните и дневните напади од страна на голем број руски камикази дронови предизвикуваат голема штета на разни цели низ Украина. Поради нивната евтина цена, овие дронови не се вредни за соборување со големи системи за воздушна одбрана, поради што се прибегнува кон тешки митралези и мобилни групи.



Пронајдете не на следниве мрежи: