Украинците создадоа вистински кошмар за Владимир Путин – хаос во Москва, еве што се случува таму

Масовните напади со украински беспилотни летала предизвикаа хаос на главните аеродроми во близина на Москва. Руската служба за цивилно воздухопловство, Росавијација, воведе ограничувања за летови на аеродромите Шереметјево, Внуково, Домодедово и Жуковски.

Moscow region, RussiaA real collapse has formed at Sheremetyevo Airport! Hundreds of people have been crowding the airport for a whole day. Due to drone attacks, dozens of flights have been postponed or completely canceled. This is already the second collapse of the…pic.twitter.com/m5EgND4ni9— LX (@LXSummer1)July 20, 2025

По нападите, илјадници патници останаа заглавени на аеродромите, со одложени или откажани летови. Руски медиуми објавија снимки од луѓе кои чекаат во долги редици или спијат на подот на Шереметјево, најпрометниот аеродром во Русија по бројот на патници.

Министерството за одбрана на Русија соопшти дека ноќта биле соборени 117 беспилотни летала, од кои 30 над московскиот регион. Претходниот ден беа соборени 172 беспилотни летала, вклучувајќи 30 над Москва.

Дополнително, неколку илјади патници останаа заглавени на Далечниот Исток поради откажани летови кон европскиот дел на Русија. За олеснување на сообраќајот, руските власти лансираа дополнителни возови за враќање на патниците од Санкт Петербург кон Москва.