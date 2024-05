Украинците уништија моќно руско воено возило! „Бредли“ ја покажа силата од неверојатна далечина (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Тоа беше еден од најдалечните директни случаи на уништување тенк во целата војна, но веројатно не е изненадување за обожавателите на легендарниот Бредли, главното возило на американската армија од 1980-тите.По неколку месеци одолговлекување од страна на проруските републиканци, американскиот Конгрес конечно одобри 61 милијарда долари помош за Украина на 23 април. Претседателот Џо Бајден го потпиша новиот закон следниот ден, а само неколку часа подоцна, Пентагон објави пакет со многу потребна муниција и возила во вредност од над милијарда долари за Украинците.Пакетот содржел и непознат број борбени возила на пешадија М-2 Бредли. Единствената украинска единица што ги користи е 47-та механизирана бригада, која се бори со очајни одбранбени операции против многу поголеми руски сили западно од урнатините на Авдиевка во источна Украина. Со свежа муниција и нови возила, бригадата ја забави руската офанзива, а една драматична битка, фатена од воздух со украинско беспилотно летало, покажува како.Во средата вечерта, стрелецот на возилото М-2 забележал руски тенк Т-80 на растојание од еден и пол километар, источно од селото Новопокровске. Војниците од М-2 пукаа во еден противтенковски проектил TOW.„Бредли, уништувачот на тенкови“, се пофали украинското Министерство за одбрана.Тоа беше еден од најдалечните директни случаи на уништување тенк во целата војна, но веројатно не е изненадување за обожавателите на легендарниот Бредли, главното возило на американската армија од 1980-тите. ,,Бред… не е тенк, но може да биде тенк-убиец“, објасни Марк Хертлинг, пензиониран генерал на американската армија.

Bradley—the tank destroyer.A Bradley IFV destroyed a russian T-80 tank using a TOW anti-tank missile.📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/Wcg2Rw4OxD— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2024

Во 33-тонскиот Бредли може да се сместат 10 војници, а можеби тоа е најдоброто борбено возило во целата војна во Украина. Неговата примарна мисија е да ги транспортира војниците во борба, а потоа и самите да се приклучат на фронтот, таргетирајќи ги руските војници и возила со прецизна артилерија од топовите 25 милиметри.М-2 е многу полесен од конвенционалниот тенк, главно поради тоа што неговиот оклоп е многу потенок од оној на тенкот. Во блиска борба со руски тенк, ова возило може да не опстане долго. Во борбата со долг дострел, сепак, има предност, особено ноќе кога неговите супериорни инфрацрвени камери му помагаат на екипажот да го види резервоарот пред резервоарот да го забележи возилото.

