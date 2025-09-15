Украинците целосно ги парализираа снабдувачките линии на руската армија со саботажа, товарен воз со 15 тенкови искочи

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на вечерта, украинските воени разузнавачки сили извршија најмалку две пренасочувања на руските железници, што доведе до детонација на најмалку 15 цистерни со нафта што ја снабдуваат руската армија.За да го забават развојот на офанзивните операции на руската армија, украинските сили сè повеќе прават диверзии на руските железници и железничките пруги, кои се сметаат за логистичка основа на руските сили.Во експлозијата на железничката пруга беше детониран воз што ги снабдувал руските сили во Харковско-Сумскиот регион, при што беа уништени 15 резервоари за гориво.

Russia: Ukraine’s GUR defense intelligence is conducting rail sabotage across the country.Yesterday, 3 Russian soldiers were blown up trying to defuse a planted mine on Kursk-Oryol rail.Today, a locomotive with 15 fuel tanks derailed near Saint Petersburg. pic.twitter.com/30RYGldGDI— Igor Sushko (@igorsushko) September 14, 2025

Нападите врз железничката инфраструктура претставуваат посебен предизвик за руските сили, кои не можат да транспортираат доволни количини муниција и воен материјал со камиони.Паралелно со нападите врз железницата, синоќа украинската армија употреби беспилотни летала за напад врз хемиска фабрика која произведува експлозиви во рускиот Пермски регион, кој е оддалечен повеќе од 1.500 км од границата меѓу двете земји.



