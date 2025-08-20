Украинци: На руска територија има најмалку 20.000 киднапирани украински деца

– Во Украина денеска ќе се вратат повеќе од 10 деца киднапирани од Русија, а официјално досега се вратени 1509 деца во нивната татковина, објави Катерина Рашевска, доктор по меѓународно право и експерт на Регионалниот центар за човекови права.

-Денеска, ќе се врати уште една поголема група деца; засега не можам да го дадам точниот број, но знам дека има повеќе од десет, па оваа статистика од 1.509 ќе се зголеми. Ова е благодарение на иницијативата „Врати ги децата назад“, невладините и јавните организации и меѓународната коалиција. Се надеваме дека темпото на враќање на децата само ќе се зголеми“, објави Рашевска на социјалната мрежа Телеграм.

Според неа, досега се идентификувани околу 20.000 деца кои сè уште се на руска територија.