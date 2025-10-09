Украинa со дронови нападна фабрика на „Лукоил“ во Русија, избувна огромен пожар

Украина нападна постројка на ЛУКОИЛ во Волгоград, предизвикувајќи масовен пожар. Русија соочена со сериозна криза со гориво по нападите на енергетската инфраструктура.

Во едно од најдлабоките навлегувања на украински дронови на руска територија досега, денеска избувна огромен пожар во гасна постројка на ЛУКОИЛ во градот Котово, во Волгоградската област. Официјални лица од регионот и неколку независни медиуми потврдија дека нападот предизвикал сериозна штета, и покрај тврдењата на руското Министерство за одбрана дека биле соборени 19 дронови, од кои девет над Волгоград.

Постројката ЛУКОИЛ-Коробковски е најголем процесор на природен гас во Јужниот федерален округ на Русија, со капацитет од 450 милиони кубни метри годишно. Најголем дел од производството, вклучувајќи втечнет гас и стабилизиран бензин, е наменето за извоз. Според локалните извештаи, неколку котларници и енергетски капацитети се погодени, а обемот на материјалната штета сѐ уште се проценува.

Сателитските податоци од NASA FIRMS (систем за следење на пожари) го потврдија пожарот, а независниот Телеграм канал “Астра” извести, повикувајќи се на очевидци, дека токму постројката на ЛУКОИЛ е директно погодена. Исто така, евидентиран е и втор пожар во близина на нафтената пумпна станица Ефимовка, која е дел од инфраструктурата на Транснефт-Приволге.

Овој напад доаѓа само неколку дена по масовниот украински напад на 6 октомври, кога беа истрелани над 250 дронови кон цели во окупираниот Крим и во неколку руски региони. Русија тогаш пријави две жртви, а целите на нападот главно беа воена и енергетска инфраструктура.

Украинските власти отворено велат дека целта на ваквите напади е да се нарушат руските приходи од енергија, кои директно го финансираат воениот апарат. Последиците од нападите веќе се чувствуваат – цените на горивото во Русија енормно растат, а повеќе региони, меѓу кои и Крим, Тјумењ, Чељабинск и Свердловск, воведоа ограничувања на количината на бензин што граѓаните можат да ја купат (до 30 литри по возило).