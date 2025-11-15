УЛИЧНИ ПРОДАВАЧИ НА ХРАНА ВО ИСТАНБУЛ УАПСЕНИ ЗА УБИСТВО ОД НЕБРЕЖНОСТ: Се затруло цело семејство, а двете деца и мајката починале

Турските обвинители уапсија четири лица под сомнение за убиство од небрежност откако една Германка и нејзините две деца починале во Истанбул, изјави во петок министерот за правда Јилмаз Тунч.

Како што објави Дојче Веле, властите затвориле еден од објектите за храна во истанбулскиот кварт Бешикташ и зедоа примероци од повеќе локации каде што се верува дека семејството јадело.

Семејството – брачен пар и нивните деца на возраст од шест и три години – патувале во градот во неделата и наводно јаделе кај неколку улични продавачи во квартот Ортакој, прометна туристичка област на брегот на Босфорот.

Кратко потоа, сите четворица се разболеле со симптоми на труење со храна.

Тие биле однесени во болница во среда, но подоцна биле отпуштени. Децата починале кратко време по повторното примање во болница, по што следела и нивната мајка. Таткото останува на интензивна нега, според турските медиуми.

Министерот за правда Тунч изјави на X дека се спроведуваат тестови за да се потврди дали консумираната храна директно ги предизвикала смртните случаи. „Земени се примероци од местата каде што се знае дека семејството јадело и четири лица… се приведени“, напиша министерот.

Според извештаите во медиумите, се смета дека семејството јадело школки со ориз, слатки и кокореци – јадење на скара направено од јагнешки црева – како и полнети компири.

Семејството, наводно од турско потекло кое живее во Германија, било во посета на Истанбул на одмор. Министерството за надворешни работи на Германија потврди дека тие се германски државјани и соопшти дека е во контакт со локалните власти.

Трагедијата предизвика национална загриженост во Турција во врска со безбедноста на уличната храна, која е популарна кај жителите и туристите, особено во населбите на Босфор.