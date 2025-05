Улогата на Националната библиотека во зачувување на идентитетот и македонскиот јазик

0 SHARES Сподели Твитни

Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ во Скопје, која минатата година го одбележа 80-годишното постоење, има критична улога во зачувувањето на македонското книжевно наследство. Оваа установа е многу важна за државата, бидејќи го претставува културниот идентитет преку своите книжевни богатства, вели Јовица Никчевски, директор на библиотеката. Големата 5. Меѓународна конференција на библиотекарите, организирана од библиотекарското здружение на Македонија, ја одликуваше НУБ „Свети Климент Охридски“ со висока плакета за поддршка и соработка.

„Не може да има држава без национална библиотека, а за нас тоа е НУБ ‘Свети Климент Охридски’ во Скопје“, нагласува Никчевски. Тој истакнува дека библиотеката има основна цел да го зачува и промовира националниот идентитет, особено преку заштита на македонскиот јазик.

Започнувајќи пред повеќе од 80 години, под водство на проф. д-р Ѓорѓи Шоптрајанов, фондот на библиотеката рапидно се прошируваше. Дури и во времиња на војни и природни катастрофи, како поплави и земјотреси, книжевното богатство беше релокација во манастири и други зашитени места за да се зачува. Сега, библиотеката располага со повеќе од три милиони библиотечни материјали и над еден милион дигитални единици.

Меѓу највредните делови на македонската културна наследина се словенските ракописи од 13 век, кои се наоѓаат во библиотеката, како и ретки печатени книги од почетокот на 19 век.

Во поглед на инклузија и помош за лицата со посебни потреби, библиотеката обезбедува услуги и ресурси како што е Центарот за слепи и слабовидни лица, овозможувајќи овие лица пристап до нивните информации и ресурси. „Ние правиме големи напори да им обезбедиме на лицата со попреченост да ги користат нашите услуги, дури и да им ги доставуваме материјалите во домовите“, истакнува Никчевски.

