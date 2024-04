УЛТРА ЦРНИ РОДИТЕЛИ ДОБИЛЕ УЛТРА БЕЛО БЕБЕ, а таткото веднаш побарал ДНК ТЕСТ: Нивниот случај останува ЕДИНСТВЕН ВО ИСТОРИЈАТА

0 SHARES Сподели Твитни

Брачниот пар Бен и Анџела Ихегборо речиси деценија и пол ја заинтригираа светската јавност поради ретката, необична и досега необјаснива ситуација која им се случила кога во 2010 година се роди нивната ќерка Нмачи. Двојката, по потекло од Нигерија, која со децении живее во Лондон по емигрирањето, веќе имаше син и ќерка кои многу личеа на нив – во секој поглед. А потоа сакале уште едно бебе и при породувањето се случило вистинско чудо, поради што и го дале името на детето што во превод значи Божја убавина.Бела кожа, сини очи и руса коса. Вака изгледала сега 15-годишната Нмачи при раѓањето. Бен и Анџела биле целосно исплашени од шокот. Тој можеби и повеќе, бидејќи првото нешто што му паднало на ум е измама. Сомневајќи се дека бебето со толку светла кожа може да биде негово, веднаш побарал ДНК тест , а кога стигнале резултатите – ново изненадување, кое овојпат носи олеснување – тој е таткото на бебето. View this post on Instagram A post shared by HistoryVille (@historyville)Три теории за нејзината боја на кожаИако експертите по генетика од лондонската болница не веруваа во чуда, не можеа веднаш да дадат едноставни и научно засновани одговори. Затоа понудија три теории: првата е дека нејзиниот изглед е резултат на генска мутација, втората е дека се работи за долго време неактивни „бели“ гени, кои ѝ ги пренеле родителите на Ангела, а кои нивните предците можеле да го носат со генерации, и дека до сега не се манифестирале кај ниту едно потомство, додека третото било албинизам , но брзо утврдиле дека не и недостасувал целиот пигмент. Тие исто така додадоа дека детето можеби има некаква мутирана верзија на генетската состојба, така што нејзината кожа може да потемни со текот на времето, што времето покажа дека не е така.Приказната за Бен и Анџела Ихегборо можеби не е изненадување за многу Африканци, бидејќи има слични приказни каде семејствата ги трагале своите корени и откриле дека пред неколку генерации некои од нивните предци или имале деца кои биле мешани како резултат на брак со бела личност, особено во ерата на робовски односи над африканското население.Сепак, приказната за бебето Нмачи остана единствена во светот до ден-денес бидејќи таа не е родена во „мешовит брак“ и се утврди дека не е албино дете.Семејството стана познато ширум светот и често се појавуваа во медиумите за да потсетуваат на нивната неверојатна приказна.

Пронајдете не на следниве мрежи: