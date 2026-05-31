Улцињ меѓу петте потценети дестинации за летото 2026, песочна плажа долга 12 километри и стар град

Улцињ во Црна Гора се издвојува како потивка и попристапна летна дестинација на Јадранското Море, со плажа долга 12 километри и стар град.

Британскиот „Дејли Мирор“ ја објавува препораката на туристичките експерти од компанијата „Иглу Круз“, кои го вклучија Улцињ меѓу петте потценети дестинации за летото 2026 година. Тие наведуваат дека овој град на крајниот југ од Црна Гора нуди порелаксиран и поприфатлив одмор, со помирен брег на Јадранското Море и повеќе песочни отколку карпести делови кон границата со Албанија.

Стариот град Улцињ е опишан како заплетка од калдрмисани улици во камени ѕидови на тврдината. Во него се наоѓаат локални ресторани, продавници за занаетчиски производи и знаменитости како што е Музејот на локалната историја, додека по должината на ѕидовите се отвораат видиковци со поглед на морето.

Големата плажа, позната и како Лонг Бич, се протега осум милји од Порт Милена и се одликува со својата рамна, достапна лента песок. Некои делови имаат различна атмосфера: плажата Кабо нуди лежалки, чадори, барови и ресторани покрај морето, додека северната Мајами Бич е потивка и опкружена со сенка од борови дрвја.

Јужните делови од брегот се познати по своите плажни барови и ноќен живот. Во јули 2026 година, фестивалот EXIT ќе се одржи во таа област за прв пат, што би можело да ја претвори Велика Плажа во викенд дестинација за љубителите на електронска музика.

За посетителите кои бараат потивко капење, се препорачува плажата „Лејдис Бич“, мал карпест залив со скали што водат во водата. Вечерните часови, се издвојува пристаништето со своите крајбрежни тераси и ресторани што нудат свежа риба, додека локалната кујна комбинира италијански влијанија како што се пицата и тестенините со балкански јадења, вклучувајќи чадена шунка, бавно печено јагнешко со компири и качамак.

