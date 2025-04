Унапредените Galaxy AI функции и вашите подароци

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 03.04.2025 – Компанијата Samsung започнува со специјална Galaxy промоција која ќе биде активна од 3 до 30 април 2025 година, или до исцрпување на залихите. За секој што ќе купи од избраните Galaxy телефони, се подготвени ценети подароци од Galaxy семејството, со цел да го сбогатат и обноват нивното мобилно искуство. Со набавка на Galaxy S24 или S24 FE, Galaxy S25 или Galaxy Z Flip6, на дар ќе добиете безжични слушалки Galaxy Buds3. Доколку вашиот избор е Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra или Galaxy Z Fold6, покрај слушалките Galaxy Buds3, ќе добиете и таблет Galaxy Tab A9 Lite.

Со уследното ажурирање на One UI 7, се воведуваат иновации кои ќе го дефинираат корисничкото искуство на неколку Galaxy телефони. Уредите од новата серија преклопливи телефони, Z Fold6 и Z Flip6, флагманскиот модел Galaxy S24 од минатата година и фановската едиција Galaxy S24 FE, како и најновите модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, ќе понудат напреден AI асистент. Ова AI решение овозможува поприродна и поблиска интеракција. Интегрираната платформа AI ја подобрува конекцијата помеѓу уредите, а личниот AI нуди безбедност, приватност и прилагодливи AI функции, организирани да одговорат на уникатните потреби на корисникот. Овие уреди устануваат како AI партнери кои контекстуално ги препознаваат вашите потреби и преференци, нудејќи мобилно искуство со заштитена приватност во секој момент.

Најновите Galaxy смартфони се истакнуваат по своите AI способности, квалитетни екрани и долготрајна софтверска поддршка, подготвувајќи го мобилното искуство за иднина. AI агентите со мултимодални вештини овозможуваат на флагманските уреди од серијата Galaxy S25 да интерпретираат текст, говор, слики и видеа, правејќи ги интеракциите поприродни. Промените на функцијата Пребарување со заокружување на Google овозможуваат пребарување на екранот на вашиот телефон побрзо и покорисно. Новите обнови на функцијата препознаваат телефонски број, е-пошта или интернет адреса за да ви овозможат лесен пристап со еден допир. Galaxy S25, исто така, го унапредува искуството преку поедноставување на секојдневната интеракција. Ова уредување овозможува едноставно поставување барања и интуитивно пронаоѓање специфични фотографии во Галеријата или прилагодување на големината на фонтовите во Поставки. Овие интуитивни интеракции се дополнително подобрени преку проширување на популарните алатки на Galaxy AI за комуникација, продуктивност и креативност. Galaxy S25 има функција за организирање повици како Транскрипција на повик или резиме. Алатките за Помош при пишување, кои вклучуваат резимирање на содржини или автоматско форматирање, овозможуваат лесно уредување на текстот без префрлање меѓу апликации. Функцијата Помош за цртање отвора нови можности за визуално изразување на идеи преку скици, текстови или насоки.

Во оваа ера на вештачка интелигенција, персонализацијата и приватноста одат заедно. Со Galaxy S25, Personal Data Engine овозможува персонализирани AI функции преку сигурна анализа на вашите податоци на уредот, обложувајќи искуства кои навистина ги исполнуваат вашите уникатни преференции и навики. Овие персонализирани увиди овозможуваат прецизно препознавање на стари фотографии во Галерија преку употреба на природен јазик или водење низ денот со интелигентни предлози од Now Brief. Вашите податоци се секогаш заштитени, криптирањето е безбедно зачувано во Knox Vault и заедно со напредната обработка на уредот обезбедуваат сигурно AI искуство ексклузивно за Galaxy.

Galaxy S24 и S24 FE се премиум модели кои комбинираат интелигентен дизајн и врвни перформанси. S24 нуди премиум естетика и моќен процесор кој ги задоволува модерните кориснички потреби, од игри до повеќе задачи истовремено. Трите камери нудат извонредни фотографски можности, идеални за корисници кои сакаат квалитетни фотографии и видеа. S24 FE дава пристапност и слични функции со значително пониска цена, правејќи го соодносот цена/перформанси исклучителен. Оваа понуда од Samsung Galaxy промоцијата нека биде неизоставен дел од вашето мобилно патување, обезбедувајќи врвни подароци за подобро и побогато искуство.

