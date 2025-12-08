Уна Чолиќ е подготвена да се омажи за богат маж 10 години постар: Отпатуваа заедно, еве како Чола се сложува со својот зет

0 SHARES Сподели Твитни

Ќерката на пејачот Здравко Чолиќ, Уна Чолиќ е во врска со богато момче кое е 10 години постаро од неа, а со кое отпатува на егзотични дестинации.

Наследничката на Чола наводно е подготвена за брак и тие планираат наскоро да се свршат.

– Уна Чолиќ и нејзиното момче уживаат во љубовта веќе неколку години, тие се неразделни, а Здравко Чолиќ му даде благослов на својот зет и го пречека во семејството со раширени раце. Тие сериозно размислуваат за следниот чекор, па затоа свршувачката е поблиску од кога било – вели изворот за „Информер“.

Уна, нејзиното момче и помладата ќерка на пејачот, Лара, патувале заедно на концертот на Здравко Чолиќ во Австрија, па затоа е јасно дека Чола се сложува многу добро со својот зет.

„Ја казнувам Уна, но не можам да ѝ забранам“

Здравко Чолиќ имаше две ќерки во бракот со сопругата Александра. Чола еднаш зборуваше за својата постара ќерка Уна, која е многу популарна на мрежите.

– Таа само слика нешто. Ја казнувам, не ми се допаѓа, но не можам да ѝ забранам. Таква е… Едноставна, комуницира со луѓе, сака да фотографира. Тие фотографираат со мене. Никогаш не сум била таква, колку помалку толку подобро. Само кога морам, за работа. А таа само телефон. Не можам да ѝ забранам, што да ѝ правам. Сосема е поинаку отколку што беше порано. Порано, мораше да ангажираш фотограф да те фотографира или мораше да имаш добар фотоапарат дома, а потоа чекаш да ги направиш сликите – рече Чолиќ.

Неодамна, Чола откри дали би сакал да стане дедо.

– Па, јас би го одложувал тоа колку што можам, без оглед на возраста. Постарата ќерка е веќе стабилна, а помладата е сè уште млада. Сè е во Божји раце. Секогаш велам – убаво е децата малку да патуваат по светот, да работат на себе, но судбината си е судбина, секогаш те чека – рече Здравко Чолиќ.

