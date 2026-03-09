Унгарија донесе важна одлука за цената на горивото: Стапува на сила на полноќ, се огласи и Орбан

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денес изјави дека владата на земјата ќе воведе горна граница за цените на бензинот и дизелот поради ситуацијата со нафтата на Блискиот Исток, објави порталот „Хирадо“.

„Тоа значи 595 форинти (околу 88 денари) за бензин и 615 форинти (околу 183 динари) за дизел“, рече Орбан, додавајќи дека за да се одржат овие цени, ќе се отворат државни резерви.

Мерката стапува на сила на полноќ и се однесува на возила со унгарски регистарски таблички и унгарски дозволи за регистрација, а важи и за физички лица, земјоделци, транспортери и претприемачи.

Според унгарскиот премиер, владата ќе воведе заштитена цена и за бензинот и за дизелот, над која потрошувачките цени на бензинските пумпи не можат да надминат, со цел да се заштитат Унгарците, поединците, земјоделците и претприемачите од високите цени на горивата.

Унгарскиот премиер претходно денес изјави дека во писмо побарал од претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, да ги суспендира сите санкции против руските производители на енергија, бидејќи тоа е неопходно за да се запре порастот на цените на суровата нафта во Унгарија и во ЕУ.

Според него, украинското нафтено ембарго и војната на Блискиот Исток предизвикуваат вртоглаво зголемување на цените на нафтата, што претставува сериозна закана за Унгарија и Европската Унија, објави деловниот текст на „Телеграф“ на „Танјуг“.

