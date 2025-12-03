Унгарија најавува правна постапка поради договорот на ЕУ за постепено укинување на увозот на руски гас

Унгарија соопшти дека ќе покрене правна постапка против одобрувањето на привремениот договор во Европската Унија за постепено укинување на увозот на руски природен гас со цел да се стави крај на зависноста на европските земји од руската енергија.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека ЕУ влегува во „нова ера“ со постепено укинување на руските фосилни горива, вклучително и мерката усвоена во среда со која се забранува увозот на течен природен гас (LNG) до крајот на 2026 година, додека увозот на гас преку цевковод ќе биде постепено укинат до есента 2027 година, објави „РСЕ“.

Регулативата е правно обврзувачка, што ја натера Унгарија, која е во голема мера зависна од руските испораки, да објави дека ќе ја оспори одлуката пред Судот на правдата на ЕУ.

„Прифаќањето и спроведувањето на оваа бриселска наредба е невозможно за Унгарија“, изјави министерот за надворешни работи, Петер Сијарто, за време на брифингот емитуван на неговата Фејсбук страница.

„Штом планот RePowerEU формално биде усвоен, веднаш ќе го оспориме пред Судот на правдата на Европската Унија“, додаде тој на „Икс“.

Сијарто рече дека одлуката го прекршила основачкиот документ на ЕУ и оценила дека станува збор за санкција против Русија, а не за потег на трговската политика.

Унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој честопати ја критикуваше Европа за заземање на она што го нарече „тврд став“ кон Русија поради нејзината војна во Украина, рече дека руските енергетски ресурси се „витални“ за Унгарија.

Словачка, која исто така се пожали на влијанието што прекинувањето на снабдувањето со енергија од Русија би го имало врз нејзината економија, рече дека разгледува одговор на новите мерки.

Стратегијата REPowerEU на ЕУ за ставање крај на зависноста од руската енергија е родена од инвазијата на Кремљ во Украина во февруари 2022 година.

Брисел сака да ја спречи Москва да го користи гасот како геополитичко оружје, како и да ја спречи Русија да го користи како витално оружје за финансирање на својата војна.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, исто така, ја критикуваше Европа за нејзината зависност од руската енергија.

На 22 октомври, Министерството за финансии на САД објави дека воведува санкции врз две од најголемите руски нафтени компании – државната Роснефт и приватниот Лукоил – чиј извоз значително придонесува во касата на Кремљ.

Еден ден подоцна, Брисел ги таргетираше „Роснефт“ и „Гаспромнефт“, друга голема нафтена компанија што е подружница на државниот гасен гигант Гаспром.

Трамп, сепак, ѝ одобри на Унгарија ослободување од американските санкции за нејзините купувања на руска енергија, рече Орбан, еден од најблиските сојузници на американскиот претседател во Европа.

„Успеавме: Европа засекогаш ја исклучува славината за руски гас“, напиша европскиот комесар за енергија Ден Јоргенсен на „Икс“.

„Избравме енергетска безбедност и независност за Европа. Крај на уцените. Крај на манипулациите со пазарот од страна на Путин. Цврсто стоиме зад Украина.“

Кремљ рече дека овој потег ќе го „забрза“ падот на потенцијалот на европската економија и ќе „ја намали нејзината конкурентност“.

„Ова значи дека Европа ќе зависи од гас што е поскап, а понекогаш и значително поскап, од рускиот гас“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, за новинарите.

За да биде формално усвоен, привремениот договор мора да биде одобрен од Европскиот парламент и земјите-членки на ЕУ.