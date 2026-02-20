Унгарија ќе го блокира ЕУ-пакетот од 90 милијарди евра за Украина

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, објави дека Унгарија ќе го блокира пакетот заем од 90 милијарди евра за Украина сè додека земјата не ги обнови испораките на нафта преку нафтоводот „Дружба“.

Петер Сијарто нагласи дека ова е реакција на унгарската влада на одлуката на Киев да не го обнови протокот на руска нафта во Унгарија, иако, според Сијарто, нема технички пречки за ова. Унгарскиот министер за надворешни работи рече дека украинската влада, во договор со Брисел и унгарската опозиција, ја уценува Унгарија со блокирање на нафтоводот со цел да го наруши снабдувањето со енергија и да предизвика нагло зголемување на цените на горивата на пумпите пред парламентарните избори.

„Нема да попуштиме на оваа уцена, нема да ја поддржиме војната во Украина, нема да им платиме на Украинците за војната, нема да дозволиме парите на унгарскиот народ да бидат испратени во Украина и нема да им дозволиме да ја зголемат цената на бензинот“, нагласи Сијарто.