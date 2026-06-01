Унгарската влада ќе го измени уставот за да овозможи разрешување на претседателот на државата

Унгарскиот премиер Петер Маѓар предложи измена на уставот на земјата за да се овозможи отстранување на назначениот претседател на државата, што потенцијално ќе отвори пат за директни избори. „Исто како што Виктор Орбан го напушти унгарскиот народ, така и Тамаш Суљок, кого го назначи, ја напушти унгарската република“, објави Маѓар во понеделник наутро пред палатата Шандор, пренесе Euronews.

„Функцијата претседател на републиката е поважна и помоќна од кој било поединечен шеф на држава. Во интерес на Унгарија е претседателството да го врати авторитетот што беше нарушен во последните години со неговото молчење, неговите неодржливи одлуки и неговите пропусти.“

„Го информирав претседателот дека ако ја задржи својата позиција и не поднесе оставка по сопствена волја, тогаш денес ќе ги информирам пратениците од Тиса за неговата одлука и веднаш ќе ги започнеме потребните процедури.“ Премиерот ја одржа прес-конференцијата по разговорите со шефот на државата Тамаш Суљок. Тој не им кажа на новинарите каков уставен амандман подготвува владата, но објави дека тоа нема да биде закон по мерка насочен кон едно лице, туку рамка што ќе им овозможи и на другите државни лидери да бидат отстранети од функцијата.

Маѓар ќе ги разговара следните чекори со пратениците на Тиса подоцна денес, иако одлуката можеби нема да биде донесена за некое време. Премиерот рече дека би сакал граѓаните да имаат поголем глас во изборот на претседателот. Тоа би можело да значи директни претседателски избори, но можни се и други решенија; како што рече Маѓар, деталите сè уште треба да се разработат со неговите колеги пратеници.

„Основниот закон е кристално јасен: претседателот на републиката го отелотворува единството на нацијата и го штити демократското функционирање на државата“, рече Маѓар, пред детално да објасни зошто, според него, Суљок не успеал да ја исполни таа улога. „Сулјок молчеше кога соборениот премиер зборуваше за бубачки, големо чистење и армија во сенка; задача на претседателот требаше да биде да изјави дека во Република Унгарија нема граѓани кои треба да бидат „исчистени““, рече Маѓар, додавајќи дека го прашал претседателот за коментарите на Виктор Орбан, само за да му биде кажано дека тие се само политичко мислење, па затоа немало потреба да зборува.

„Унгарската република не му припаѓа на Тамас Сулјок, ниту на Виктор Орбан, ниту на која било партија или политички систем; таа е заедничко создавање на унгарскиот народ“, изјави премиерот. На прес-конференцијата се појавија и неколку контрапротестанти. Тие постојано го прекинуваа премиерот со извици, а тој ја повика полицијата да ги отстрани сите што ќе го нарушат јавниот ред на настанот.