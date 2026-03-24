Унгарскиот министер за надворешни работи призна дека му се јавил на рускиот колега Лавров за време на клучните состаноци на ЕУ

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, призна дека редовно контактира со својот руски колега, Сергеј Лавров, за време на приватни состаноци на ЕУ за надворешни работи.

Претходно, унгарската влада ги отфрли овие обвинувања како лажни вести.

„Вашингтон пост“ објави за време на викендот дека Сијарто бил во редовен контакт со Лавров за време на состаноците во Брисел, комуницирајќи со него за време на одморите.

Обвинувањата се експлозивни бидејќи земјите-членки на ЕУ се обврзани од принципот на искрена соработка и содржината на ваквите состаноци се бара да биде доверлива.

И во понеделник, Европската комисија ја повика Унгарија да го разјасни прашањето, опишувајќи ги извештаите како „загрижувачки“.

Сијарто, зборувајќи на предизборен настан во Кештели, Унгарија, во понеделник вечерта, ги потврди комуникациите, тврдејќи дека одлуките на ЕУ за енергетиката, автомобилската индустрија и безбедноста директно влијаат на односите на Унгарија со партнерите надвор од блокот.

„Да, овие прашања треба да се дискутираат со нашите партнери надвор од Европската Унија. Разговарам не само со рускиот министер за надворешни работи, туку и со Американците, Турците, Израелците, Србите и другите пред и по состаноците на Советот на Европската Унија“, рече Сијарто.

„Она што го кажувам можеби звучи грубо, но дипломатијата е разговор со лидерите на другите земји“, додаде тој.

Министерот, исто така, објави видео на социјалните мрежи во вторник наутро во кое ги негира тврдењата дека прекршил каков било безбедносен протокол на состаноците на Советот за надворешни работи.

Тој додаде дека на министерско ниво не се дискутираат никакви тајни.

Откритијата доаѓаат во време на зголемување на политичките тензии пред парламентарните избори во Унгарија.

Партијата Фидес на премиерот Виктор Орбан се соочува со силен предизвик од партијата Тиса на лидерот на опозицијата Петер Маѓар, која во моментов води во анкетите на јавното мислење.

Владата на Орбан е една од ретките во Европа што одржува редовни врски со Кремљ.

Унгарија, исто така, продолжува да увезува големи количини фосилни горива од Русија, и покрај притисокот од ЕУ за намалување на енергетската зависност од Москва.

Сијарто ја посети Москва 16 пати откако Русија започна со целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година.

Неговото последно патување се случи на 4 март, кога се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Кремљ.

