Унгарскиот министер за надворешни работи се жали на нападот врз нафтоводот во Украина, полскиот колега иронизира

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, реагираше на социјалните мрежи по нападот врз нафтоводот „Дружба", со кој привремено беше прекинато снабдувањето на Унгарија со нафта од Русија .„Синоќа, нафтоводот Дружба повторно беше нападнат, по трет пат за краток период, со што се прекина снабдувањето со нафта за Унгарија. Ова е јасен напад врз нашата енергетска безбедност и уште еден обид да нè вовлечат во војна. Ова нема да успее! Ние се залагаме за мир и за нашите национални интереси", напиша тој.Сепак, неговата порака не привлече толку внимание како одговорот од неговиот колега од Варшава, полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски.„Питер, имаш толку солидарност од нас колку што даваш за нас", напиша Сикорски.Гледајќи ја популарноста на изјавата на полскиот министер за надворешни работи, Сијарто одговори, но без да добие исто внимание.„Верувај ми, не правам грешка да мислам на тебе кога станува збор за солидарност", беше неговиот одговор.Всушност, сегашните влади на Полска и Унгарија се во состојба на конфликт околу нивните позиции во врска со Украина. Додека Варшава застана на страната на своите соседи од почетокот на конфликтот, владата на Виктор Орбан во Будимпешта отворено застана на страната на Русија и нејзиниот претседател, Владимир Путин.Пред руско-украинскиот конфликт, властите на овие две земји имаа многу тесна соработка и, заедно со Чешка и Словачка, ја формираа Вишеградската група.Иако оваа група сè уште постои, таа се подели на два блока: проруски (Словачка и Унгарија) и проукраински (Полска и Чешка). Last night the Druzhba pipeline was attacked again for the 3rd time in a short period, cutting off oil deliveries to Hungary. This is a clear attack on our energy security & another attempt to drag us into the war. It will not succeed! We stand for peace & our national interests.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025