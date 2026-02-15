Унгарскиот опозиционер Маѓар: Ако сакате Орбан да шпионира во вашата спална соба, слободно гласајте за него

Главниот опозициски лидер на Унгарија, Петер Маѓар, во неделата одржа предизборен настан во Будимпешта, повикувајќи ја владата да ја почитува приватноста на луѓето по она што тој го опиша како уцена и стапица поставена од владата за да го дискредитира.

Според анкетите на јавното мислење, партијата Тиса на Унгарија е водечка пред владејачката партија Фидес на Виктор Орбан, пред парламентарните избори на 12 април.

Маѓар претходно оваа недела изјави дека бил уценуван од владини претставници со секс-снимка на која се гледаат тој и неговата поранешна партнерка, тајно снимена во стан во Будимпешта во 2024 година. Досега, видеото не е објавено, но една слика на која се гледа спална соба се прошири на интернет.

„Ако сакате Виктор Орбан да шпионира во вашата спална соба, тогаш слободно гласајте за владејачката партија Фидес“, рече Маѓар. Тој додаде дека партијата на Орбан се плаши од губење на власта и е подготвена да прави одвратни работи за да ја дискредитира опозицијата на Тиса. „Ако можат да го откријат мојот приватен живот, можат да го сторат истото и на другите“, тврдеше Маѓар. Опозициониот лидер, чија партија на Тиса води во повеќето национални анкети на јавното мислење, го повика Орбан да учествува во изборна дебата.