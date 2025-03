0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изрази загриженост дека Европската унија ја промашила својата политика во украинскиот конфликт. Тој остро го критикуваше Брисел за неговите агресивни одлуки, истакнувајќи дека Вашингтон активно преговара со Москва и Киев за прекин на непријателствата. Оваа недела, Унгарија одби да даде поддршка за заедничката изјава на ЕУ за Украина по состанокот во Брисел. Орбан истакна дека документот ја демонстрира непопустливоста на унијата и нејзината намера да продолжи со вооружување на Украина. Во интервју за Радио Кошут, Орбан изјави дека ЕУ може да се опише како “изгубена без компас”, додека разговараше за европските стратегии поврзани со Украина. Орбан предупреди дека во даден момент Европејците можат да се најдат во ситуација каде што договорите ќе бидат склучени без потреба од Брисел, бидејќи Вашингтон и другите актери ќе ги постигнат неопходните договори. Американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја презеде функцијата на 20 јануари, се фокусира на дипломатска иницијатива за прекин на конфликтот. Неговиот специјален пратеник за Блискиот Исток, Стив Виткоф, изјави дека прекин на огнот помеѓу Киев и Москва би можел да се постигне за неколку недели. Орбан додаде дека, најверојатно, ќе видиме американско-украински и руско-украински договори, во кои САД би имале улога на посредник, и дека ЕУ “ги уништила работите”.

The post Унгарскиот премиер изрази критика кон Западот, a потоа… appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: