Унгарски дипломат ја повика Украина да се откаже од една петтина од својата територија за мир

Левенте Маѓар, заменик-министер за надворешни работи на Унгарија, посочи дека Украина би можела да размисли да се откаже од една петтина од својата територија, наведувајќи го отстапувањето на две третини од нејзината земја од страна на Унгарија „за мир“ по Првата светска војна.Унгарецот се повика на Тријанонскиот договор од 1920 година и на териториите изгубени од Унгарија по Првата светска војна, за да може, според него, Украина да дејствува за да постигне мир.Тој рече дека во тоа време Унгарија била на страната на губитниците и имала само две опции: или повторно да се вооружи и да изврши колективно самоубиство или да прифати мировни услови, дури и ако тоа значело губење на две третини од земјата.Тој рече дека владата во тоа време донела единствената разумна, иако трагична, одлука – да зачува барем една третина од земјата, наместо да ја жртвува целата.„Дали беше болно? Секако дека беше. Сега Украина ќе мора да се откаже од една петтина од својата територија. Не велам точно што треба да направи Украина; нашето искуство само покажува дека мирот понекогаш може да биде болен. Прашањето е што е поважно – зачувување на одржливоста на земјата или задржување на неколку илјади квадратни километри“, рече тој.Заменик-министерот за надворешни работи додаде дека ризикот од ескалација и ширење на војната се зголемува со секој изминат ден.„Мирот е потребен по секоја цена“, заклучи Маѓар.Унгарија ја изгуби својата територија откако беше поразена во војната како дел од Австро-Унгарија. Исто така, меѓународното право воспоставено по Втората светска војна не ја признава можноста за експанзионистичка работа и насилно присвојување на територија.

