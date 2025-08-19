Универзалната сала во Скопје се очекува да биде отворена до крајот на 2027 година: Обезбедени се 20 милиони евра

0 SHARES Сподели Твитни

Универзалната сала ќе се гради во една фаза, додека отворањето се очекува да се случи до крајот на 2027 година, изјави министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, при денешната посета на Скопје.Тој рече дека сите правни недоследности сега се решени, тендерот е објавен и се обезбедени околу 20 милиони евра. Изградбата треба да започне по 15 септември и ќе се финансира во текот на 2025, 2026 и 2027 година.Лутков ја најави и реставрацијата на Скопското кале, за што се обезбедени 8 милиони денари, со цел двата музеи да се отворат за посетители до крајот на годината.„Ги решивме сите проблеми, правно се усогласивме и ја објавивме повеќегодишната јавна набавка. Тоа значи дека ќе се финансира некаде по 15 септември; ако сè оди добро со јавната набавка, ќе започнеме со изградба и ќе се финансира во 2025, 2026, 2027 година; треба да биде завршено до крајот на годината и ќе останат уште некои средства за исплата во 2028 година. Отворањето се очекува да биде кон крајот на 2027 година, во зависност од динамиката на изведувачите“, нагласи Зоран Љутков, министер за култура и туризам.

Пронајдете не на следниве мрежи: