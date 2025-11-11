Уникатна манекенка која освојува срца: Мис на светот Чиле пее метал, ја победи конкуренцијата со својот настап

0 SHARES Сподели Твитни

Новата Мис на светот Чиле, Игнасија Фернандез, не е типичен модел. Покрај нејзината убавина, оваа девојка привлече внимание затоа што пее дет метал, освојувајќи ги срцата на следбениците низ целиот свет.

Таа е пејачка на бендот Decessus, а во полуфиналето пееше во придружба на гитаристот Карлос Палма. Не настапи за време на финалето. Победи 19 други натпреварувачки и беше крунисана за Мис на светот Чиле. Ќе ја претставува својата земја на изборот за Мис на светот следната година.

По победата, таа напиша на социјалните мрежи дека не може да биде посреќна и поблагодарна.

„Го прифаќам овој прекрасен предизвик со сета моја енергија и срце вложено во претставувањето на мојата земја на најдобар начин. Ветувам дека ќе дадам сè од себе со страст, труд и цел. Ви благодарам за светското признание на моето пеење, мал дел од мојата душа што ме инспирира да продолжам да растам и да сонувам на големо. Чиле, ајде да одиме до крај за таа круна“, напиша таа.

Претходно зборуваше за метал музиката како нејзино засолниште и извор на сила.

„Можноста да го изразам тоа на сцената на Chilevision и Miss Mundo Chile беше можност што навистина ја ценам“, рече таа. Таа го формираше бендот Decessus во 2020 година. Во септември оваа година, тие го издадоа синглот наречен „Dark Flames“.

Пронајдете не на следниве мрежи: