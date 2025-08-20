Управителот на Лајконет Македонија си поднесе оставка – илјадници Македонци во неизвесност!

Неизвесноста околу иднината на „Лајконет Македонија“ дополнително се продлабочува. Според решение на Централниот регистар, Радован Витошевиќ на 1 август годинава поднел писмена оставка од функцијата управител на компанијата, а истата била официјално усвоена на 20 август 2025 година, дознава 4NEWS.

Со оваа промена, „Лајконет Македонија ДООЕЛ Скопје“ останува без управител, во момент кога матичната австриска компанија „МајВорлд Интернешeнел“ е во активна стечајна постапка и се соочува со сериозни финансиски проблеми